Buoni spesa. Al via le domande. Ecco come richiederli. Buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari, di prima necessità e farmaceutici in favore dei singoli e delle famiglie in condizioni di difficoltà economica derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

Le domande, al via nelle scorse settimane, devono essere compilate utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito del Comune di Boville Ernica, o ritirabile in formato cartaceo, all'ufficio protocollo sempre del Comune di Boville Ernica.