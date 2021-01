Il nuovo brano di Crescenzo Ruscio, in arte dj Cresh, continua a riscuotere grandi consensi in rete. Il video di "Felice Natale" è stato pubblicato poco prima delle festività sulle piattaforme social ottenendo solo su Youtube oltre quindicimila visualizzazioni. Il brano è una reinterpretazione della celebre "Feliz Navidad" di Jose Feliciano, un brano che dj Cresh ha deciso di reinterpretare in un featuring con la piccola Alissa e la corista Maria Cristina.

«Il Natale lo si sente nel cuore e solo con il cuore possiamo trasmetterne la vera magia. È un messaggio di speranza, da cuore a cuore», questi alcuni dei versi cantati dal dj che assumono un significato speciale e complesso come quello che tutti ci troviamo a vivere a causa della pandemia. In questi giorni sono decine e decine i video postati in rete da parte di bambini e utenti che cantano e ballano il brano di dj Cresh.

E proprio lui ha deciso di fare anche una sorpresa ai bambini poco prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. Infatti accompagnato da Alissa si è recato nelle scuole per ballare, nel massimo rispetto del protocolli anti-covid e senza entrare negli istituti, la sua canzone.