Immacolata (detta Titina) Petrosino, 73 anni e Ugo Martino, 73 anni di Isernia, sono stati nominati Commendatori dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per l'opera di solidarietà offerta, in ambito internazionale, a favore della promozione dei diritti di base assistenziali e sanitari". Nel 2007, in seguito all'incontro con padre Leòn Sirabahenda ad Isernia, fondano l'Associazione Oltre la Vita Onlus in nome del figlio Francesco, giovane vittima nel disastro ferroviario di Roccasecca del 2005.

L'incontro con il sacerdote e i suoi racconti sulla sofferenza delle popolazioni del Burundi dopo i conflitti etnici fecero nascere in Titina e Ugo il desiderio di fare qualcosa per loro. Spiega Ugo: «Venne spontaneo unire il nostro dolore per Francesco con quello della gente del Burundi». L'associazione persegue finalità di carattere sociale con interventi assistenziali e sanitari miranti al miglioramento della qualità della vita e alla promozione dei diritti delle persone.

In particolare, finanzia progetti in favore della popolazione di Makamba in Burundi dove, grazie alle donazioni di tante persone, è stato possibile costruire una scuola, un orfanotrofio, un centro per disabili, un piccolo ospedale e un dispensario. È sempre stato prioritario per l'Associazione il principio di rispettare le usanze e le tradizioni del posto, senza tentare di modificarle.

Francesco aveva solo venticinque anni quando si trovava su quel treno, non tornò più a casa. Era uno studente e aveva tutta la vita davanti. Dalla sua morte i genitori hanno saputo costruire un grande progetto d'amore.