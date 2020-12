Con raggiri e artifizi hanno fatto credere a un uomo di Prato di voler vendere due biglietti per un concerto della band musicale Coldplay per una somma di 186 euro. L'uomo ha inviato i soldi per l'acquisto, ma dei biglietti nemmeno l'ombra. Concluse le indagini preliminari. Gli indagati sono P.R. 46 anni, G.D.P. 40 anni, P.P. 44 anni, tutti di Frosinone. Devono rispondere in concorso dell'accusa di truffa aggravata. L'annuncio era stato pubblicato su un sito internet. I fatti a inizio anno del 2017.

Stando alle accuse, il malcapitato dopo aver contrattato le modalità per acquistare i biglietti per un concerto della band Coldplay, attraverso una mail indicata nell'inserzione ha effettuato il pagamento con una ricarica postepay e intestata al quarantaseienne. Pagamento andato a buon fine ma i biglietti non sono mai arrivati. Anzi, l'uomo ha ricevuto un messaggio subito dopo il pagamento con il quale la società gestita dal quarantenne e dal quarantaquattrenne comunicava che, in cambio della ricarica effettuata per 186 euro, aveva ricevuto 0,20 bitcoin. Il quarantaseienne è difeso dall'avvocato Giuseppe Spaziani, mentre il quarantenne e il quarantaquattrenne dall'avvocato Angelo Pincivero.