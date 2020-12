Temperature polari in tutta Italia e anche in provincia di Frosinone, dove continua a nevicare alle quote più alte e a piovere con insistenza a quelle più basse. Forti nevicate anche nei vicini valichi abbruzzesi. Ne dà notizia Astral Infomobilità con una nota di poco fa in cui comunica che sono in corso "nevicate sulla Sr509 di Forca d'Acero tra il km 12+000 e il km 9+000 dove sono attivi mezzi spazzaneve di Astral Spa".

Per tutti, automobilisti e non, si raccomando la massiam prudenza negli spostamenti. Tanto più che le previsioni volgono al peggio per le prossime ore e i prossimi giorni.