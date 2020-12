Cinghiale attraversa in corsa la regionale 82 Valle del Liri, urta un'auto in transito e muore. Fortunatamente illeso l'uomo che era alla guida del mezzo. Purtroppo intere famiglie di ungulati sono state avvistate ormai da tempo in prossimità della 82 Valle del Liri, molto probabilmente si sono stanziate nelle aree verdi prossime alla trafficata strada e di tanto in tanto escono per spostarsi da una parte all'altra attraversando la carreggiata. Spesso raggiungano la regionale con il buio, sbucano all'improvviso da un lato della strada e di corsa la tagliano, per cui a volte gli automobilisti non fanno in tempo a evitarli.

I cinghiali sono d grossa taglia, scuri, e forse accecati dai fari delle macchine non riescono a schivarle. Ovviamente causano non pochi danni, anche se fortunatamente negli ultimi tempi il numero di incidenti causati dai cinghiali si è ridotto.

Non lontano da Ponte Canale, in prossimità dei giardini della Vignola, fino a poco tempo fa un'intera famiglia di cinghiali era solita passeggiare la mattina e il pomeriggio, in fila indiana. I cinque animali attraversavano la strada e sostavano nelle aree verdi, raggiungendo spesso anche le abitazioni. Non erano spaventati dalla presenza dell'uomo, si lasciavano tranquillamente riprendere con i telefonini e non apparivano pericolosi.

Chiaramente il rischio d'incidenti è diverso quando, nel buio della sera, appaiono all'improvviso sulla strada e schivarli è davvero difficile. Generalmente le automobili su quel tratto viaggiano a velocità moderata, ci sono abitazioni e pedoni per cui la cautela e le attenzioni fortunatamente non mancano, tant'è verro che di giorno non si sono registrati sinistri.

Lo scenario muta di notte, quando i grossi cinghiali scuri si celano nel buio e gli automobilisti spesso li urtano rendendosi conto dell'accaduto solo dopo aver sentito la botta. Proprio com'è accaduto l'altra sera sulla regionale 82 Valle del Liri. Il problema è serio e al momento non s'intravedono azioni risolutive. Anche con la mobilità ridotta di questi giorni, il pericolo resta elevato.