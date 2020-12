Oggi è il V-Day anche per il Gruppo INI, in particolare per l'INI Città Bianca di Veroli. Sono stati infatti somministrati i primi vaccini agli operatori sanitari dell'INI Città Bianca di Veroli, nella ASL di Frosinone dove ha preso il via la campagna di vaccinazione contro il Covid19. E' una data da ricordare per il territorio ma anche nella lunga storia del gruppo sanitario.

"E' una giornata molto emozionante – spiega il Dott. Carmine Romaniello, Risk Manager del Gruppo INI – E dopo mesi lunghi e complessi apre finalmente un orizzonte nuovo e di grande speranza in questa pandemia. L'auspicio è che la campagna di vaccinazione possa trovare la massima adesione tra gli operatori sanitari in primis e tra la cittadinanza".

I primi a sottoporsi a vaccinazione sono stati il Dott. Carmine Romaniello, la Dott.ssa Eloisa Antignani e gli infermieri Margherita Viglianti e Matteo Recchia.

Nelle prossime settimane INI Città Bianca e INI Grottaferrata saranno in prima linea come centri per la somministrazione del vaccino.