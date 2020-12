Giochi, cibo e dolci alle famiglie più indigenti di Ferentino. Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale locali, sono scesi in campo in questi giorni di festa con il loro "Natale Solidale", distribuendo viveri ed altro. Una iniziativa lodevole. «Gioventù Nazionale Ferentino è vicina ai cittadini più in difficoltà segnati dalla recente crisi sociosanitaria e dalle altalenanti condizioni in cui versa l'intera nazione. Un momento conviviale contraddistinto da un contatto umano limitato dalle giuste restrizioni sanitarie vigenti. Tanti i doni consegnati, altrettanti i sorrisi e la gioia ricevuti» hanno fatto sapere gli organizzatori. Ha aggiunto il presidente di GN Ferentino Claudia Angelisanti: «è stato un momento particolare poter vedere il sorriso e la felicità dei bambini.

Ci ha fatto dimenticare per qualche ora l'esistenza del maledetto virus e delle tante problematiche; problemi che speriamo di risolvere con i mezzi a nostra disposizione. L'evento "Natale Solidale" ha riscosso un apprezzabile successo, nonostante attuata da un movimento giovanile di opposizione. Proprio su questo punto ritengo corretto sottolineare quanto questi progetti filantropici non perseguano un fine di consenso né siano oggetto di spettacolarizzazione, poiché essendo cittadini servili, siamo abituati a muoverci con umiltà e discrezione tra la gente, perché, come ribadito più volte, la nostra politica è fatta dalla gente per la gente.

In ultimo – conclude la giovane Angelisanti - colgo l'occasione per ringraziare tutti i cittadini ferentinati che generosamente si sono impegnati per recare sollievo e serenità con una semplice donazione alle famiglie meno abbienti nel periodo delle festività natalizie. Ciò dimostra quanto il senso di comunità e solidarietà sia alla base di una società fondata sul rispetto e sulla collaborazione».