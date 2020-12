Una petizione affinché vengano realizzati dei lavori di manutenzione straordinaria per la piscina comunale, punto di riferimento per tanti sportivi.

L'iniziativa è stata lanciata sulla nota piattaforma Change.org da Stefano Lorenzo Vari, storico frequentatore dell'impianto di via Madonna della Sanità. Perché ora? Perché la piscina è off-limits per le disposizioni atte a contenere il contagio da Covid-19.

Nel testo della petizione si fa cenno a tante questioni inerenti la struttura: «Sono tanti anni che non vengono realizzate manutenzioni straordinarie della piscina - spiega - Finché gli affidamenti avverranno per pochi mesi, nessun operatore economico si impegnerà mai per fare i lavori che servono». «Lo stato di deterioramento della struttura è sotto gli occhi di tutti - ricorda - eppure la piscina comunale rappresenta per la città un luogo essenziale.

Sono centinaia gli sportivi che la frequentano: io stesso (il promotore citato sopra, ndr) ci vado da tanti anni e mi sono sempre trovato benissimo». «Gli spogliatoi sono sempre puliti - puntualizza - gli istruttori molto professionali, i gestori cortesissimi e accoglienti, i costi accessibili. Ora è da diverse settimane che la piscina è chiusa per le norme anti-Covid. Questo è il momento giusto per fare i lavori. Per questo mi rivolgo al sindaco e gli chiedo di avviare subito i lavori di ristrutturazione. Se i lavori partissero adesso, non si arrecherebbe nessun disagio, visto che l'impianto è chiuso.

Ma se non si faranno subito, la struttura finirà per rovinarsi del tutto: allora, bisognerà alla fine buttarla giù e ricostruirla daccapo, con enorme dispendio di denaro pubblico. Oppure la città perderà per sempre un luogo essenziale, per non parlare di tutto l'ottimo personale che si ritroverà senza un lavoro».

La petizione è diretta a Giuseppe Morini, come viene precisato, è stata lanciata in rete domenica 27 e si propone di toccare le mille sottoscrizioni: alle 17 di ieri, in un sol giorno, i firmatari erano già 841.