Non si terrà quest'anno l'iniziativa "Noi ci rigiochiamo", la raccolta di giocattoli da devolvere in beneficenza che l'assessorato ai Servizi sociali del Comune di Veroli, in collaborazione con il Centro Italiano Femminile sezione di Veroli - organizza ormai da anni. «Abbiamo preferito rinunciare alla raccolta dei giocattoli per queste festività - ha dichiarato l'assessore Patrizia Viglianti - Il rischio di contagio è ancora troppo elevato: la sanificazione sui giochi non è facile, e nessuno può garantire che sia efficace contro la trasmissione del virus.

Si tratta di una scelta che mi rattrista ma che appare obbligata. La salute dei nostri bambini viene prima di tutto». L'iniziativa, che nel tempo ha regalato sorrisi di felicità a tanti piccoli verolani in occasione dell'Epifania, è dunque sospesa, ma l'assessore Viglianti sta già pensando a proporre un'edizione primaverile.