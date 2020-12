Tragedia a Battipaglia dove un bambino di dodici anni è morto nei pressi di via Trieste, in pieno centro. Stando a quanto si apprende dalla stampa locale, il piccolo si sarebbe accasciato al suolo senza più riprendere i sensi.

Inutili i soccorsi disperati dei sanitari che, giunti sul posto, hanno provato a salvargli la vita. Nonostante un lungo massaggio cardiaco, per il ragazzino non c'è stato nulla da fare.

A stroncare la vita del dodicenne di Battipaglia sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio in seguito ad un malore iniziale, che non gli avrebbe lasciato scampo. Non è escluso che nelle prossime ore possa venire disposta l'autopsia sul corpo del giovanissimo, che possa aiutare a fare chiarezza sulle esatte cause della morte.