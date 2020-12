Il 2021 potrebbe riportare finalmente sulle piste da sci della storica stazione invernale di Campo Catino gli appassionati della neve. Il tutto in attesa di quelle che saranno le decisioni del governo in materia di riapertura degli impianti. Ad oggi la data indicata è quella del 7 gennaio per tutta l'Italia, ma soltanto dopo capodanno si potrà avere un quadro più chiaro.

Intanto però la stazione invernale è pronta. C'è la neve, tanta e abbondante, oltre un metro, caduta fino a questa notte appena trascorsa, c'è una nuova società pronta a partire, "Hernica", ma soprattutto c'è stato l'ok da parte dell'Ustif al collaudo degli impianti. E di questo lavoro preparatorio grande merito va dato all'amministrazione comunale guidata da Urbano Restante, che superati alcuni ostacoli è riuscita comunque a programmare tutte queste fasi imprenscindibili per poter riaprire. Il 22 dicembre infatti si è avuto il consueto controllo degli impianti e arrivato l'ok alle manutenzioni fatte da parte dei responsabili dell'Ustif si è tirato un definitivo sospiro di sollievo.

È tutto pronto quindi e dopo un 2020 da cancellare per le note vicende l'imminente 2021 potrebbe regalare la bella sorpresa. Probabilmente già a partire dai primi giorni dell'anno, e quindi della prossima settimana, alcuni impianti potrebbero riaprire per essere messi a disposizione di alcuni sci club regionali, per svolgere attività agonistica come previsto dal Dpcm. Poi l'attesa sarà tutta per il 7 gennaio se arriverà cioè l'ok all'apertura per tutti gli appassionati ma anche per i tanti operatori economici che sperano di iniziare l'anno con il sorriso.