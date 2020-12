Domenica pomeriggio movimentata in piazza Roma a Minturno, dove si è verificato un episodio che, per il momento, ha portato alla denuncia di un quarantasettenne di Scauri, risultato positivo all'assunzione di alcool e cocaina. Una vicenda che ancora deve essere chiarita in alcuni particolari, ma che potrebbe avere ulteriori sviluppi. Sta di fatto che il denunciato era salito a Minturno a bordo della sua Fiat 500. Secondo una prima ricostruzione sembra che dopo aver percorso corso Vittorio Emanuele il conducente ha imboccato verso piazza Roma, dove però vige il senso unico. Si sarebbe fermato a un lato della piazza, contromano.

Per cause ancora da chiarire, l'uomo avrebbe avuto una discussione con alcune persone in piazza. Ad un certo punto si nota l'auto urtare le fioriere poste di fronte a un bar: una manovra che ha provocato la reazione di alcune persone che avrebbero reagito, nonostante il conducente effettuasse la retromarcia, durante la quale ha urtato anche un'autovettura in sosta. Le persone che si trovavano in piazza hanno cominciato a colpire l'auto e anche il conducente, che per richiamare l'attenzione ha iniziato a suonare il clacson. Le scene sono state immortalate in un video, che ieri è diventato subito virale e che ovviamente è al vaglio dei carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Formia, che hanno acquisito anche le immagini della videosorveglianza.

L'uomo, rimasto nella macchina, è stato colpito da sconosciuti, i quali hanno danneggiato seriamente anche la Fiat 500. I carabinieri sono piombati in piazza e hanno avviato gli accertamenti, mentre un'ambulanza del 118 soccorreva il quarantasettenne, il quale veniva sottoposto al test dell'alcool e della droga, risultando positivo. In considerazione delle precarie condizioni fisiche dell'uomo, i sanitari decidevano il trasferimento presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

I militari lo denunciavano per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto della droga, con il conseguente ritiro della patente; l'auto, danneggiata per i colpi subiti, è stata sequestrata. Una vicenda che ha destato scalpore, soprattutto per le immagini che ritraggono i momenti più crudi dell'episodio. Massimo riserbo da parte dei carabinieri, i quali, grazie all'ausilio delle immagini, cercheranno di ricostruire i particolari della vicenda.