Saranno l'autopsia (effettuata ieri mattina) e gli accertamenti degli inquirenti a fare luce sulla morte di Davide Pacifici. Intanto domani alle 9.45 nella chiesa di Sant'Antonio si terranno i funerali. Il quarantatreenne di Frosinone è stato trasportato intorno alle 12 di giovedì scorso all'ospedale "Spaziani" dove è morto poco dopo. Era in carcere da più di una settimana dove stava scontando il periodo di detenzione per il reato di stalking.

Negli ultimi giorni non stava molto bene tanto che alla vigilia di Natale è stato trasportato nella struttura ospedaliera del capoluogo per le cure del caso.

Pacifici aveva problemi di respirazione e una gamba gonfia. Nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, il suo cuore ha cessato di battere. Un dolore immenso per i familiari e amici, ancora increduli per quanto accaduto al loro caro. I genitori hanno presentato denuncia contro ignoti per cercare di capire le cause della morte.