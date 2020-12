Sono 8585 i nuovi positivi al Covid in Italia. Ieri sono stati analizzati 68.681 tamponi, il che porta l'indice di positività al 12,49%, in discesa rispetto al 14,88% del precedente bollettino diramato dal ministero della Salute. Ai numeri di ieri vanno aggiunti 305 decessi. La regione con la crescita maggiore di positivi resta il Veneto con 2.782. A seguire il Lazio con 966 e l'Emilia Romagna con 750. Gli attuali positivi in Italia sono 575.221, di cui 2.565 pazienti in terapia intensiva (-15 rispetto a domenica), cui si aggiungono i 23.932 ricoverati in ospedale. In isolamento domiciliare sono in 548.724.

Intanto, di ieri è la notizia che in Italia è stata individuata una variante al Covid, simile a quella inglese. È stata isolata nei laboratori di Brescia in un paziente asintomatico. A partire da oggi saranno consegnate 469.950 dosi del vaccino della Pfizer sulla base dell'accordo sottoscritto dall'Unione europea. La consegna sarà indirizzata a 203 siti di somministrazione individuati dal commissario straordinario inaccordo conle Regioni. Le operazioni andranno avanti fino al 31 dicembre. Il Viminale informa che domenica sono state controllate 80.018 persone dalle forze dell'ordine nell'ambito delle verifiche sul rispetto delle norme di contenimento del Covid che limitano gli spostamenti in queste giornate di festa.

Sono 1.096 le sanzioni elevate con nove denunce. Infine, si guarda già alle scadenze delle misure previste dal Dpcm del 3 dicembre. Lo stop ad attività sportiva amatoriale e dunque anche a palestre e piscine come a teatro e cinema sarà prorogato oltre il 15 gennaio secondo fonti del governo.