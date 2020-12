Il maltempo ha flagellato molte zone della Ciociaria. Diversi disagi da nord a sud della provincia di Frosinone a causa del vento e dell'incessante pioggia. Alberi e rami caduti su molte strade, cartelloni e segnaletica stradale scaraventata a terra dalle raffiche di vento. A Ripi, all'altezza dell'incrocio per Pofi un albero è finito su un'auto, una Mercedes. Fortunatamente illeso il conducente ma diversi i danni alla carrozzeria della macchina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

A Ferentino black out anche durante il consiglio comunale che si stava svolgendo nell'aula consiliare. Un tratto della Casilina si è allagato completamente. Allagamenti anche in altre zone ciociare e criticità inoltre ad Anagni, Sgurgola, Morolo. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco che hanno raggiunto molti comuni per mettere in sicurezza strade e abitazioni.