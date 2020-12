Interi quartieri della città martire al buio. Il maltempo e il vento forte che da ore si stanno abbattendo su Cassino e sul Cassinate stanno causando notevoli disagi. Non c'è corrente in diverse zone della città, assenza di connessione internet. I tecnici della società elettrica stanno effettuando controlli per risolvere i danni e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. A causa dei disagi alcune attività commerciali hanno deciso di chiudere in anticipo. I social si sono riempiti di post in cui si chiedevano informazioni, tante le segnalazioni.

I disagi sono cominciati già questa mattina con il primo episodio, la corrente elettrica è saltata per alcuni minuti per poi essere rispristinata. Una situazione simile si sta registrando nella Valle dei Santi dove intere aere sono al buio. Problemi che vanno ad aggiungersi ai disagi causati dal maltempo e dalle violente sferzate di vento. Decine di interventi dei vigili del fuoco: lamiere, alberi e pali pericolanti in tutto il Cassinate, in particolare lamiere pericolanti in via Bellini a Cassino. Un albero sulla strada che collega San Giorgio a Sant'Apollinare ha ostruito il passaggio. E la pioggia continua a scendere abbondante.