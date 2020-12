I Vigili del Fuoco di Fiuggi intervengono in Via Piscina per mettere in sicurezza i dintorni e le pertinenze di un ristorante.

I pompieri del Distaccamento di Fiuggi, già oberati dal super lavoro che li vede all'opera fin dalla notte scorsa, sono intervenuti in Via Piscina, sulla stradina che collega a Via San Paolo, per eliminare il pericolo determinato dalla canna fumaria di un ristorante del posto.

Il forte vento, oltre ad aver sollevato e trascinato oggetti di vario genere, ha messo a rischio la canna fumaria agganciata alla facciata esterna del noto locale di ristorazione.

Dopo aver posizionato la transenna ad evitare il transito di veicoli e pedoni, i Vigili hanno operato con la proverbiale bravura.

Ma i disagi e i pericoli causati dalle raffiche di vento si stanno registrando in tutta la provincia con decine di chiamate ai vigili del fuoco.