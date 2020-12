Incendio di un appartamento a Pontecorvo. Paura tra i residenti. Alcuni dei vicini danno una mano: vigili del fuoco in azione.

L'intervento è stato richiesto al terzo piano di una palazzina, dove improvvisamente si sono sviluppati fumo denso e fiamme.

Forte la paura per il coinvolgimento dei proprietari, per fortuna sani e salvi. I vigili hanno raggiunto l'appartamento e spento il rogo, forse partito per un cortocircuito. Tutti salvi, nonostante la paura.