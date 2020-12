Anche il primo cittadino di Cervaro, Ennio Marrocco, è risultato positivo al Covid. Per fortuna, le sue condizioni sono risultate buone e il suo trasferimento in ospedale è stato solo per precauzione, per poter restare in modo preventivo in osservazione.

Secondo le primissime informazioni, Marrocco avrebbe avvertito i primi sintomi solo sabato in tarda serata ed è ancora in attesa del risultato del tampone. La positività è stata riscontrata con accertamento diagnostico dei raggi, consigliato dal proprio medico di famiglia. Ed è seguito ricovero in via precauzionale.

Il parroco, appena saputo del contagio al Covid del primo cittadino, ha assicurato la sua vicinanza e la preghiera dell'intera comunità. Il sindaco fa sapere indirettamente che sta bene e in via precauzionale resterà in ospedale per qualche giorno e abbraccia tutti i suoi cittadini.

«Durante la santa messa in occasione della festa della Santa Famiglia, pregheremo per la sua salute, padre della città di Cervaro, uniti come una vera famiglia» hanno fatto sapere sulla pagina Facebook del paese.