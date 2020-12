Italia e Ciociaria in zona arancione da oggi e per tre giorni. Dalle 6 cambiano le regole, dagli spostamenti ai negozi aperti, secondo le misure previste dal decreto Natale che il Governo ha varato per arginare la diffusione del Covid-19 e che sarà in vigore fino al 6 gennaio. Nei giorni "arancioni" continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima dell'entrata in vigore della limitazione si potrà circolare all'interno del comune senza autocertificazione.

Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia. Prevista la riapertura dei negozi fino alle 21, per evitare che i clienti si concentrino in un orario ristretto e si creino assembramenti. Bar e ristoranti, invece, devono limitarsi all'asporto e alla consegna al domicilio.