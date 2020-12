E' morto Donato Formisano, presidente della Banca Popolare del Cassinate. Storico volto e anima dell'istituto di credito che è cresciuto e ha fatto crescere il territorio. Sempre presente tra i corridoi del palazzo di piazza Diaz, Formisano è sempre stato in prima linea per sostenere imprenditori ed economia del territorio portando, assieme al supporto del figlio e dei suoi più stretti collaboratori, la Banca Popolare del Cassinate tra l'olimpo degli istituti di credito nazionali. Sempre sorridente e pronto a raccontare un aneddoto della sua città, Formisano avrebbe compiuto il 14 marzo prossimo 87 anni. La sua passione e il suo amore per Cassino lo hanno sempre visto in campo a sostegno dello sport, della cultura e dell'associazionismo. Una triste pagina per la città, un'enorme perdita per chi lo conosceva.