Ottanta nuovi casi di positività al Covid, 78 negativizzati e 3 decessi: è questo il bollettino odierno diramato poco fa dalla Asl di Frosinone e riferito all'evoluzione della pandemia nelle ultime 24 ore in Ciociaria. In riferimento ai tre decessi avvenuti in provincia di Frosinone, la Asl precisa che si tratta di una donna di 63 anni residente a Ceprano, di un uomo di 85 anni residente a Itri e di un uomo di 89 anni residente a Santopadre.

Quanto alla situazione dettagliata riferita ai Comuni i dati sono i seguenti: Frosinone, 14 nuovi casi positivi e 4 negativizzati (+10); Alvito, 11 nuovi casi e nessun negativizzato (+11); Alatri, 6 e 4 (+2); Aquino, 5 e 7 (-2); Cassino, 5 e 4 (+1); Ferentino, 4 e 1 (+3); Amaseno, 3 e 4 (-1); Msg Campano, 3 e 1 (+2); Piedimonte San Germano 3 nuovi casi positivi e 1 negativizzato (+2).