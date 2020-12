L'ultimo consiglio comunale non a portato solo scontri e litigi. Oltre alle dichiarazioni choc del sindaco sulla "feccia della politica" e alla lunga querelle sulla corsia ciclabile a Cassino, si è discusso pure 290.0000 euro per riqualificare un'importante zona, spesso dimenticata, e per creare un piccolo parco giochi oltre a giardini a disposizione di tutti i bambini e le loro famiglie.

«Un altro grande risultato ha detto ieri il sindaco Enzo Salera che abbiamo deliberato nell'ultimo consiglio comunale e che porterà nei prossimi mesi a migliorare la qualità della vita di centinaia di persone e di famiglie della nostra città, in particolare per coloro che abitano nella zona di via Garigliano. Un lungo lavoro realizzato grazie al contributo dell'assessorato ai Lavori pubblici e politiche della casa della Regione Lazio e dell'Ater di Frosinone che hanno accolto le nostre proposte premiando la città di Cassino.

Devo ringraziare il consigliere comunale Fausto Salera che ha seguito, insieme a me, tutto il progetto fin dall'inizio e che ha portato a un risultato così importante. Ancora un altro finanziamento e un risultato concreto di cui andare orgogliosi perché andrà a migliorare la vita vera delle persone e dei bambini della nostra città. Una città che cambia, in meglio».