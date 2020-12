Nell'ambito dei servizi tesi a prevenire e reprimere reati in materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri del Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia di Cassino hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di "detenzione di fini di spaccio di sostanze stupefacenti" L.P., 61enne residente nel sud pontino già censito per reati in materia di stupefacenti, omicidio ed estorsione. L'uomo veniva intercettato e controllato durante un posto di controllo sulla SR 630 Ausonia, mentre era alla guida della propria autovettura Fiat Panda.

In considerazione dell'atteggiamento assunto e delle motivazioni addotte circa la sua presenza in quella località, anche in virtù delle disposizioni per il contenimento epidemico da Covid-19, i militari operanti procedevano alla perquisizione personale e veicolare. Proprio durante l'ispezione del veicolo i carabinieri rinvenivano, occultato sotto la plancia della leva cambio, un involucro di cellophane contenente circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposta a sequestro. Visti i presupposti di legge, i carabinieri della Compagnia di Formia effettuavano una perquisizione locale presso l'abitazione del predetto che permetteva di rinvenire, occultata all'interno di una fioriera, ulteriori 60 grammi circa della medesima sostanza stupefacente nonché un bilancino elettronico di precisione.

Al termine delle attività il 61enne è stato arrestato e dopo le formalità di rito, così come disposto dall'Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone. Inoltre, ricorrendone i presupposti di legge, l'arrestato veniva proposto per l'allontanamento con foglio di via obbligatorio dal comune di Cassino per tre anni.