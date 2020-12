Non solo nuovi bus in circolazione, nel biennio 2020/2021 Cotral investe oltre 20 milioni di euro nella costruzione di nuovi depositi e nella riqualificazione di quelli esistenti con l'obiettivo di migliorare gli standard qualitativi delle strutture per la gestione del servizio. Un nuovo impianto sarà costruito a Monterotondo e permetterà di sgravare il centro storico della città della presenza della rimessa dei bus.

A Civitavecchia e a Castel Madama l'azienda ha acquistato all'asta i terreni sui quali sorgeranno nuove strutture moderne ed efficienti. Mentre a Minturno sarà ristrutturato e ampliato il deposito di proprietà aziendale. Gli interventi sono realizzati con l'impiego di tecnologie e materiali per l'architettura sostenibile: pannelli fotovoltaici sono in corso di installazione anche nelle rimesse di Collegiove, Viterbo, Frosinone, Poggio Mirteto, Latina, Sora, Fiuggi, Grottaferrata e Genezzano.