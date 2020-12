Si è chiusa l'edizione 2020 di Solidiamo. Ieri alle 14, infatti, sono terminate le operazioni di consegna "fisica" delle 330 borse di studio e dei 700 premi del progetto, alla Villa comunale, nel rispetto del distanziamento e delle misure di prevenzione.

Quanti fossero stati impossibilitati a recarsi, nei giorni indicati, alla Villa, potranno fare richiesta delle borse o dei premi a loro spettanti a partire da giovedì 7 gennaio 2021, previo appuntamento telefonico allo 0775/2656503 (Ufficio di Gabinetto del Sindaco). Il tutto, al fine di contingentare le presenze, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti.

Tra i premiati, Chiara Mazza: dopo aver svolto nel capoluogo un percorso formativo ricco di soddisfazioni suggellato con la maturità al Severi, oggi frequenta la facoltà di scienze statistiche. «Studiare mi piace, è un'attività che faccio innanzitutto per me stessa, anche se ricevere un premio è comunque emozionante, è senz'altro un valore aggiunto». «Faccio parte dei vincitori di Solidiamo sin dalla prima media – ha detto Claudia Colapietro, che frequenta il quinto allo scientifico – è un riconoscimento che ripaga degli sforzi compiuti. Quest'anno, a causa del Covid, non è stato possibile organizzare una manifestazione con i partecipanti di tutte le scuole, ed è un peccato, perché per noi ragazzi rappresentava anche un'occasione per vedersi e stare insieme».