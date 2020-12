Ancora un ricordo per Willy e questa volta si svolgerà in questi giorni nella città di Paliano. Prevista lunedì la benedizione del parroco alla presenza dei familiari del giovane eroe angelo. Fiaccolate, murales e cerimonie ufficiali: in tutti questi mesi la celebrazione del ricordo di Willy non si è mai fermata. Lunedì 28 dicembre il parroco di Paliano don Paolo Ugo Baldo effettuerà alla presenza dei genitori del giovane eroe la benedizione annuale alle ore 12 presso largo Aldo Moro, luogo simbolico per la comunità del paese, che ospita il murale realizzato dallo street artist Ozmo dedicato a Willy Monteiro Duarte, il giovane assassinato a Colleferro la notte fra il 5 e il 6 settembre scorso.

A largo Aldo Moro è stato esposto il presepe di multistrato ad altezza naturale realizzato dagli utenti delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano. Come omaggio alla giovanissima vita stroncata dalla brutalità e dalla violenza, la decisione di realizzare il bambinello di colore nero.

«Abbiamo deciso di realizzare il bambino di colore nero per dare rilevanza all'evento tragico, che in questo modo diventa evento di nascita, e allo stesso tempo per rimarcare la nostra diversità», dichiara Totò Calì, collaboratore delle strutture residenziali socio riabilitative palianesi e referente delle attività artistiche e laboratoriali degli utenti psichiatrici.

La comunità di Paliano, come l'Italia tutta, è ancora profondamente sconvolta per l'accaduto dello scorso settembre. I familiari di Willy Monteiro Duarte parteciperanno alla cerimonia con utenti e operatori della struttura psichiatrica palianese e la giunta comunale.