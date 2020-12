"Con l'approvazione della legge di Stabilità regionale 2021, il Lazio traccia un orizzonte di speranza per la ripresa dalla crisi causata dal Covid-19. Si conferma il patto stretto con cittadini e imprese sulla riduzione delle tasse nonostante le enormi difficoltà derivanti dalla crisi sanitaria ed economica in corso: un risultato non scontato vista l'esposizione della Regione impegnata in questi mesi a rispondere con misure concrete alle difficoltà delle famiglie e delle aziende aggravate dal coronavirus. Un impegno mantenuto senza rinunciare a investimenti strategici per la crescita dell'intero territorio grazie a una tenuta solida delle casse regionali".

È quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, a seguito dell'approvazione in Aula della Legge di stabilità regionale 2021.

"È stato confermato - aggiunge Buschini - il fondo per la riduzione delle tasse, sia dell'Irpef che dell'Irap per le imprese del territorio. Confermati importanti investimenti per la difesa dei posti di lavoro, per la formazione, per lo sviluppo che salvaguardi la tutela ambientale e per la crescita dei servizi sanitari per proseguire la lotta al virus con la nostra Regione che, più di altre, si è distinta nel contrasto alla pandemia e nella tenuta del sistema sanitario. Con il lavoro in aula sono stati apportati miglioramenti rispetto al testo iniziale e per questo motivo desidero ringraziare i consiglieri di maggioranza e delle opposizioni per i contributi forniti. Un ringraziamento doveroso, inoltre, all'assessore al Bilancio Sartore e agli uffici che con il loro prezioso lavoro hanno sempre supportato l'Aula, soprattutto nella nuova modalità telematica utilizzata a causa dell'emergenza sanitaria in corso. La Regione a guida Zingaretti si conferma un Ente credibile e vicino alle esigenze del Lazio".