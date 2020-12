Buoni spesa digitali erogati dal Comune di Cassino. Ieri l'assessorato alla Coesione Sociale ha elencato i dieci punti vendita dove è possibile usarli: Angione in via Sferracavallo km 4,500 (presso il centro commerciale Cassino 1); Carrefour Express in via Sferracavallo km 4,500 (al Centro commerciale Cassino1); Conad a "Gli Archi" via Casilina sud km.140,250; Conad di via Bellini, 24; Conad di via Parini 33; Decó in via Bellini, 5 (nei pressi della clinica Villa Serena); Eurospin (presso il Centro commerciale Cassino1); Halal, in via Virgilio,19 Cassino, macelleria Pascoli Srl in via D'Annunzio, angolo Via Pascoli.

«La digitalizzazione dell'assessorato: buoni digitali, cartella sociale informatizzata, prenotazione appuntamenti online, stiamo provando a modernizzare le procedure, evitando alle persone di fare file e attese spesso anche un po' umilianti», ha commentato l'assessore al ramo Luigi Maccaro. Al momento sono 1196 le persone registrate al portale. «C'è anche un pc a disposizione degli utenti che non hanno gli strumenti informatici a casa. Con l'assistenza delle ragazze del Servizio civile, che fanno anche l'help line telefonico».