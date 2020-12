Il sindaco e l'amministrazione comunale di Ripi promuovono gli acquisti nelle attività commerciali locali invitando i concittadini a comprare in questo periodo di festività natalizie in paese. L'Amministrazione Comunale rivolge un appello ai tutti i cittadini di Ripi affinché, anche a Natale, effettuino i propri acquisti nelle attività commerciali del territorio. «Sarebbe questo il modo migliore per aiutare l'economia locale che, come accade nel resto d'Italia, risente degli effetti negativi della pandemia. - Sostengono il sindaco Piero Sementilli e la sua squadra - L'invito è ovviamente esteso anche al resto dell'anno. Ecco perché è più che mai fondamentale il contributo di tutti noi!».

Un appello importante in questo particolare momento di difficoltà in cui, comprando nel proprio paese, non solo si sostiene il commercio locale, ma si riduce quella mobilità che rischia di vedere flussi di persone in giro per fare acquisti. Un duplice vantaggio, non trascurabile di questi tempi. Dal canto loro le attività locali si stanno impegnando a proporre acquisti interessanti e vantaggiosi per i clienti dimostrando che non bisogna necessariamente spostarsi in altro paesi per trovare i giusti regali di Natale.