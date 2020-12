Consegnato da parte del Comune di Trevi nel Lazio un altro defibrillatore che è stato collocato nella palestra comunale. «Un comune fanno sapere dall'ente montano sempre più cardioprotetto. Questo defibrillatore, in particolare, è molto importante perché la palestra comunale viene utilizzata sia da studenti che dalle associazioni e tutti sanno quanto risulta di fondamentale importanza la tempestività dell'intervento».

C'è da sottolineare poi che in paese già sono presenti due defibrillatori grazie all'impegno dei genitori presso le sedi della scuola ed un altro posizionato, qualche anno fa, in piazza Santa Maria Maggiore. Questa volta grazie alla solidarietà messa in campo dai cacciatori che hanno offerto il cinghiale con il quale le associazioni "Confraternita della Misericordia" e Avis hanno organizzato una cena solidale a cui la popolazione come sempre, per altro, ha risposto alla grande.