Per il V-day, nel Lazio si comincia dall'istituto Lazzaro Spallanzani: saranno disponibili 955 dosi. La partenza, in tutta Europa, è fissata per il 27 dicembre. In quella data l'istituto Spallanzani darà il via simbolico alle vaccinazioni nel lazio con una infermiera, un operatore socio-sanitario, una ricercatrice e due medici. Le prime dosi previste verranno somministrate agli operatori che poi saranno a loro volta vaccinatori.

Le Asl e le aziende ospedaliere partiranno nei due giorni a seguire: il 28 dicembre Asl di Rieti (40 dosi), Asl di Viterbo (40 dosi), Asl Roma 1 (80 dosi), Asl Roma 2 (80 dosi), Asl Roma 3 (50 dosi), Campus bio-medico (20 dosi), Gemelli (50 dosi), ospedale pediatrico Bambino Gesù (30 dosi), Tor Vergata (30 dosi), Umberto I (50 dosi) e Sant 'Andrea (20 dosi).

Il 29 dicembre all'Ifo (30 dosi), San Camillo (50 dosi), San Giovanni (40 dosi), Asl di Frosinone (40 dosi), Asl di Latina (40 dosi), Asl Roma 4 (40 dosi), Asl Roma 5 (40 dosi), Asl Roma 6 (40 dosi) e Ares 118 (15 dosi).