Cento contagi in più in 24 ore. È il nuovo aggiornamento della situazione sul Covid in Ciociaria.

Se, infatti, lunedì era stato toccato praticamente il punto più basso, per numero di contagi giornalieri, da due mesi a questa parte con 39 (fatta eccezione per il 9 dicembre), ieri si è registrata un nuova impennata con 139 casi. Si tratta del dato più alto degli ultimi cinque giorni (dai 157 casi del 12 dicembre ) e del secondo degli ultimi dieci. Al contempo si hanno 190 guariti con una sola vittima. Ancora alto il tasso di positività, 13,5% con 1.107 tamponi eseguiti.

La vittima

L'unico decesso che registra la Asl d Frosinone è, peraltro, quello di una donna di fuori provincia. Si tratta, infatti, di una donna di 91 anni residente a Roma. Questa settimana si è aperta con tre decessi, un dato meno allarmante rispetto alle precedenti. Basi considerare solo che, a martedì scorso, i deceduti erano già 15, quindi 5 due settimane fa e 11 nel periodo tra il 30 novembre e il 1° dicembre. A proposito di dicembre, al momento, si contano 70 vittime, quindi 3,1 al giorno. Un dato ancora particolarmente elevato. Ma, come tutti gli esperti fanno notare le cifre dei decessi saranno le ultime a calare e comunque riflettono di un andamento, soprattutto a novembre, particolarmente elevato per numero di contagi. Tanto è vero che anche nell'ultimo monitoraggio sull'andamento della mortalità nei capoluoghi italiani si è registrato, per Frosinone, un incremento dei decessi rispetto alla media degli ultimi cinque anni anche nel periodo che va da ottobre alla prima settimana di dicembre. La fascia più colpita resta quella sopra gli 85 anni anche se il 73% delle vittime di questo periodo ha più di 75 anni.

I contagi

Nuovo balzo in avanti dei contagi in provincia con 139.

Per la sesta volta negli ultimi sette giorni si rimane in tripla cifra dopo che per due giorni consecutivi, il 14 e il 15 dicembre, con 55 e 83 nuovi positivi, il dato si era ridotto sotto la tripla cifra. La media di questa settimana, seppur limitata a soli due giorni, è di 89. Più bassa di quella delle ultime settimane, che si era fermata intorno ai cento casi nelle ventiquattr'ore. Per la precisione dal 14 al 20 dicembre la media dei casi era stata di 106,3, stesso valore tra il 7 e il 13 dicembre, mentre tra il 30 novembre e il 6 dicembre era stata appena al disotto della tripla cifra con 99,5. E ancora più indietro, dal 23 fino al 29 novembre era stata di 134,4, mentre dal 16 al 22 novembre il dato si era assestato a 225,7. Ma non è stato quello il peggiore degli ultimi mesi. La settimana precedente, vale a dire nel periodo dal 9 al 15 novembre, la situazione era simile con una media di 224,3. Il picco si è avuto all'inizio di novembre, tra il 2 e l'8, con 292 casi di media per un totale assoluto di 2.044. Una bella crescita rispetto alla settimana precedente che pure si era chiusa alla considerevole media di 235,8. In precedenza tra il 19 e il 25 ottobre il dato era di 183,3. E ancora, sugli stessi livelli di questo ultimo periodo c'è la settimana tra il 12 e il 18 ottobre con 101,6 casi di media quotidiana. È stata quella la prima settimana con i casi in tripla cifra (la prima volta il 16 ottobre con 100, da lì in poi è stato un crescendo verticale). Prima, infatti, tra il 5 e l'11 ottobre la media si era attestata a 29,1, il doppio di quella precedente (chiusa a 15). Mentre nella settimana tra il 21 e il 27 settembre i casi erano stati in totale 99, ovvero praticamnete gli stessi della giornata del 15 ottobre.

L'andamento nei vari comuni registrato nella giornata di ieri vede davanti il Sud della provincia: Cassino e Castrocielo hanno 12 nuovi casi e Sant'Elia Fiumerapido 11. Quindi c'è Amaseno che ancora sconta la lunga scia di contagi delle ultime settimane con 8, poi Pontecorvo a 6, Ceprano, Isola del Liri e Piedimonte San Germano a 4. I negativizzati sono 19 a Cassino, 9 a Sant'Elia Fiumerapido, 8 a Pontecorvo, 5ad Amaseno, 2 a Castrocielo, Ceprano, Isola del Liri e Piedimonte San Germano. A Frosinone, secondo il monitoraggio del Comune, al 20 dicembre, si avevano 195 positivi, 224 in isolamento fiduciario, con 20 deceduti e 848 negativizzati. I casi totali sono 1.066.

Andamento basso nell'ultima settimana: un caso il 14 e il 18 dicembre, 3 casi il 15 dicembre, 4 casi il 17 dicembre, 5 casi il 19 dicembre, 6 casi il 16 dicembre, 8 casi il 20 dicembre.