L'inverno è pronto a bussare alle nostre porte. E lo farà proprio in vista delle prossime festività natalizie. Secondo gli esperti è in arrivo sull'Italia quella che è stata definita la tempesta di Natale che porterà venti forti, calo delle temperature e neve anche in collina.

Il bel tempo di questi giorni e le temperature miti per il periodo resteranno, dunque, solo un ricordo. Per i meteorologici di 3bmeteo "Già durante la Vigilia assisteremo ad un graduale peggioramento al Nord e Toscana con precipitazioni sparse. A Natale transiterà un primo deciso fronte freddo dal Nord Europa, responsabile di una passata di piogge, rovesci e temporali sul Nordest e in generale al Centrosud, specie lungo il versante tirrenico dove non escludiamo fenomeni di forte intensità.

Il Nordovest in questa occasione - proseguono - sarà ai margini dell'azione ciclonica con precipitazioni sporadiche e anche maggiori aperture. Il tutto verrà accompagnato da un netto calo delle temperature da Nord a Sud, tanto che la neve potrà spingersi fino a quote collinari su Nordest, Emilia ed entro fine giornata anche su Toscana, Romagna e alte Marche. Non è esclusa neve a tratti in pianura sui settori emiliani."

"A Santo Stefano - continuano gli esperti - ancora rovesci, temporali e anche grandinate al Centrosud, con neve fino in collina sul medio versante Adriatico (200-500m) e fin sotto i 1000m al Sud entro fine giornata. Temporaneo miglioramento invece sulle regioni settentrionali e sul medio versante tirrenico, ma con clima freddo."

Ma le previsioni non sono rosee neppure per Capodanno. Anche se è ancora presto per essere precisi, da 3bmeteo annunciano che: "Il maltempo potrebbe inoltre riproporsi a più riprese almeno fino a Capodanno 2021, con nuove perturbazioni dal Nord Europa responsabili di ulteriori rovesci e nevicate a quote medio-basse".