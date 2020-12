I carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano, intorno alle 19 di ieri hanno controllato quattro persone intente a consumare bevande all'interno di una nota attività di bar/ristorante del luogo, oltre l'orario consentito.

Per i quattro è scattata una sanzione amministrativa di 400 euro ciascuno, mentre a carico dell'attività è stata avanzata la proposta per la chiusura.

I controlli rientrano nell'ambito di servizi, predisposti dalla Compagnia di Cassino, finalizzati anche al rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, nonché alla sensibilizzazione dei cittadini circa il pericolo derivante da ogni violazione in materia, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dell'orario fissato per le ore 18, entro il quale è consentita la somministrazione di cibi e bevande da parte di bar/ristoranti.