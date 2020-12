Vaccino anti-Covid c'è il via libera. Si parte il 27 dicembre, data simbolo scelta per il V-day. A Frosinone si inizierà dal 29. Il vaccino di Pfizer e Biontech potrà essere commercializzato in Europa da subito. Dopo il via libera dell'Ema, è arrivata l'autorizza zione della Commissione europea. Una decisione adottata dopo che l'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali ha raccomandato l'autorizzazione condizionale. Vista l'emergenza planetaria l'ok al vaccino è stato concesso in tempi più rapidi (all'inizio si era ipotizzato gennaio per il V-day). Le prime dosi di vaccino della Pfizer Biontech saranno spedite in Italia dal Belgio il 24 dicembre tra massimi dispositivi di sicurezza.

Alti, in tutta Europa, sono i timori per possibili furti da parte di organizzazioni malavitose che hanno messo gli occhi sul vaccino. Il vaccino sarà allo Spallanzani il 26 dicembre: l'indomani le prime vaccinazioni. L'inizio sarà destinato a pochi, soprattutto i vaccinatori (cioè coloro che dovranno iniettare il vaccino ai pazienti), poi si andrà a regime secondo l'ordine di priorità stabilito, personale sanitario, personale e ospiti delle Rsa, medici di famiglia e pediatri, farmacisti. Poi a scendere le altre categorie. Il vaccino verrà depositato nei venti hub regionali dotati di congelatori dove è possibile conservare il farmaco ad una temperatura di -80°. Tra questi c'è anche l'ospeda le Fabrizio Spaziani di Frosinone.

Le operazioni in Ciociaria partiranno il 29 dicembre.

Nella prima tranche è prevista la somministrazione delle prime dosi (le seconde saranno iniettate a distanza di 21 giorni dalle altre) a 4.400 persone operanti negli ospedali e nelle strutture provinciali della Asl. Le operazioni saranno eseguite all'ospedale di Frosinone, ma anche al Santa Scolastica di Cassino e al Santissima Trinità di Sora. La Asl conta di chiudere in sette giorni la somministrazione della prima dose.

Per questo primo periodo in provincia di Frosinone arriveranno 14.000 dosi. Il vaccino della Pfizer durante la sperimentazione clinica ha dimostrato un'efficacia del 95%. Secondo gli studi fatti analoga percentuale è stata riscontrata nei partecipanti ai test ritenuti a rischio di forme di Covid-19 grave.

In tutto la sperimentazione ha coinvolto 44.000 persone, divise a metà tra quanti hanno avuto il farmaco e quanti, invece, un placebo. Quanto agli effetti collaterali non ne sono stati riscontrati di diversi rispetto agli altri vaccini. Raccomandato, però, un attento monitoraggio delle persone che si sono sottoposte al vaccino. Intanto in tutta Europa si moltiplicano gli allarmi per la variante inglese del virus che, secondo alcuni ricercatori, in Italia già circolava da novembre.

Dall'Istituto Spallanzani comunicano che i virus mutati sono una evenienza che si è già verificata in questa pandemia. Subito dopo l'estate il ceppo predominante in Europa, compresa l'Italia, è stata una variante probabilmente introdotta dalla Spagna. Il Centro europeo per la sorveglianza delle malattie infettive comunica che al momento non ci sono evidenze che la variante del virus possa compromettere l'effica cia dei vaccini e l'attendibilità delle diagnosi con i test. Chiesti però controlli rigorosi agli Stati soprattutto sui soggetti che si vaccineranno per valutarne un'eventuale inefficacia.

Non ci sono elementi per sostenere che il virus mutato sia più letale o aggressivo. Intanto, dopo il blocco dei voli dal Regno Unito, l'Italia prepara altre contromosse. «Secondo le modalità inserite nell'ordinanza del ministro Speranza fa sapere l'assessore alla salute del Lazio Alessio D'Amato è stato avviato lo screening per chi è rientrato negli ultimi 14 giorni dal Regno Unito ovvero dal 6 dicembre scorso, la persona dovrà comunicare il suo ingresso al numero verde 800.118.800 e recarsi con tessera sanitaria e carta d imbarco presso uno dei drive-in».