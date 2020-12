Dal ministero arrivano le precisazioni su quello che sarà consentito durante le feste. Nei festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all'interno della Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. Si potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti loro conviventi. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all'interno del proprio Comune: sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti.

Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all'interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone più eventuali figli minori di 14 anni. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente entro 30 chilometri con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi.