Per la seconda volta negli ultimi 64 giorni il numero dei contagi scende sotto quota quaranta. La settimana si è aperta, infatti, con 39 casi, due morti e 31 negativizzati.

I guariti, intanto, superano quota diecimila. Ma è il primo dato che attrae l'attenzione dei più. Dal 16 di ottobre, solo il 9 dicembre, con soli 12 casi, ha registrato un incremento giornaliero minore. Come sempre nella giornata di lunedì, incide il minor numero di tamponi effettuati e processati nel fine settimana. Tuttavia, considerato che i tamponi eseguiti sono stati 287 resta ancora levata la percentuale dei positivi scoperti in rapporto ai test effettuati: 13,5%.

I decessi

Due i decessi che si vanno ad aggiungere alla lunga lista di chi non ce l'ha fatta a sconfiggere il virus. Si tratta di un uomo di 80 anni residente a Sant'Elia Fiumerapido e di un uomo di 87 anni residente a Pontecorvo. La scorsa settimana si è chiusa con 29 decessi (media di 4,1 nell'arco delle 24 ore) e solo il 18 dicembre si erano registrati appena due decessi, il minimo. Del resto è dal 7 di novembre che, consecutivamente, si registrano uno o più morti di Covid al giorno in provincia di Frosinone. Andando più a ritroso nel tempo i decessi nella settimana 7-13 dicembre erano stati 21, per cui nell'ultima si è registrato un incremento del 38%. Nel periodo 30 novembre - 6 dicembre erano stati 24 i decessi, per cui nel raffronto con quella appena archiviata la crescita attuale è stata di poco inferiore al 21%. L'ultima settimana di novembre, invece, aveva visto morire 32 persone, per cui quella passata nel confronto ha avuto un calo del 9,3%. A dicembre le vittime del Covid in provincia di Frosinone sono già 69, ovvero 3,3 al giorno. Dall'inizio dell'emergenza sono 237.

I contagiati

Dal report dell'Asl di Frosinone si hanno 39 nuovi positivi così distribuiti: 7 casi a Frosinone, 4 ad Amaseno, una costante dell'ultimo periodo a causa di una serie di contagi originatisi nelle passate settimane dopo un funerale o dopo una cena, 3 a Paliano, 2 ad Alatri e ad Anagni come pure a Veroli. Seguono poi altri comuni con un solo caso. I pazienti positivi isolati a casa sono poco più di duemila in tutta la provincia. Al tempo stesso, in questi centri si hanno pure 4 negativizzati a Frosinone, 3 ad Alatri come ad Amaseno, 1 ad Anagni. E i guariti sono ora 10.020. Escluso il 9 dicembre che risentiva del ridottonumero di tamponi eseguiti durante la festività dell'8 dicembre (12 casi di Covid scoperti), era dal 15 ottobre, con 24 casi, che non si scendeva così in basso nell'arco delle 24 ore. Quello era stato l'ultimo giorno in doppia cifra di contagi giornalieri. L'indomani, infatti, per la prima volta si toccò quota 100 e da lì ci fu l'impennata di contagi costantemente in tripla cifra fino a sfiorare i 400 contagi giornalieri (399 il 1° novembre, 394 il 5 novembre). In pratica in quel periodo solo nelle giornate di lunedì si è riusciti a contenere i contagi (87 il 2 novembre, 54 il 9 novembre, 69 i l16 novembre, 83 il 23 novembre, 54 il 30 novembre, 55 il 7 e il 14 dicembre). Gli unici altri valori sotto i cento del periodo erano stati, allora, gli 83 del 15 dicembre, i 97 del 6 dicembre e i 98 del 5 dicembre. Il mese in corso conta 2.170 casi per una media di 103,3 che sarebbe la terzadall'inizio della pandemiadopo i219,6casi dinovembre e i 113,81 di ottobre. Marzo, invece, si era chiuso a 13,8. Sul fronte dei negativizzati, invece, la crescita è stata considerevole in poco più di un mese se ne contano più di seimila. Dal 1° dicembre i negativizzati sono 2.614.

Pertanto, nello stesso periodo il saldo nuovi positivi-negativizzati vede prevalere questi ultimi di 444 unità.

Il bollettino

«Su oltre 12.000 tamponi nel Lazio (-1.344) si registrano 1.205 casi positivi (-8), 42 decessi (+21) e 1.451 i guariti». È quanto fa sapere l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato che evidenzia pure come «diminuiscono i casi e i ricoveri, aumentano i decessi, stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%». Nelle altre province del Lazio si registrano 376 casi e sei decessi nelle ultime 24 ore. Di questi, i nuovi casi nella Asl di Latina sono 191 con due decessi, mentre sono 39 i casi e due i decessi nell'Asl di Frosinone.