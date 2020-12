A ottobre i morti nel comune di Frosinone sono cresciuti del 43%, mentre a novembre del 16%. Lo dice il nuovo report del ministero della Salute e del centro nazionale prevenzione e controllo malattie "Andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19". Il rapporto "1° settembre-8 dicembre" segnala, nel mese di ottobre, per Frosinone 40 decessi rispetto ai 28 attesi (la media degli ultimi cinque anni) con un incremento di 12 unità, pari al 43%. È il secondo dato dopo Cagliari, che ha il 48%. E questo era un dato noto peraltro.

Lo studio considera i decessi di novembre, 36 per Frosinone, cinque in più rispetto ai 31 attesi per una crescita, meno marcata, del 16%. La variazione maggiore è quella di Bolzano con un più 128%. Tra i trentuno centri monitorati solo Catanzaro ha un dato negativo (-2%). Latina ha un più 5% a ottobre e un più 13 a novembre, Viterbo ha un più 34 e un più 46%, Rieti ha un più 22 e un più 82%. Roma ha un più 29 e un più 57%.

Va precisato che, per Frosinone, l'indice di incertezza statistica è ancora troppo alto e che, per comuni piccoli, con un numero ridotto di decessi il caso può giocare un ruolo importante, inficiando in parte il risultato finale. Tra il 30 settembre e l'8 dicembre a Frosinone si contano 82 decessi rispetto ai 67 attesi. Di questi 9 non superavano i 65 anni di età, 13 avevano tra i 65 e i 74 anni, 21 tra i 75 e gli 84 e 39 ne avevano più di 85.

Dunque, il dato che emerge è che il 47,5% dei decessi del periodo aveva un'età superiore agli 85 anni, e anzi, il 73,1% aveva più di 75 anni. Tra il 28 ottobre e l'8 dicembre, invece, i morti sono 46 rispetto ai 42 attesi. Gli over 85 sono 23, quelli con più di 75 anni 11, quelli tra i 65 e i 74 9, mentre 3 non avevano compiuto i 65 anni

Le settimane peggiori per numero di decessi sono quella tra il 30 settembre e il 6 ottobre con 11, quella tra il 14 e il 20 ottobre e quella tra i 4 e il 10 novembre con 10. Il dato minimo, 5si osserva tra il18 e il 24 novembre. Per gli ultra ottacinquenni le settimane con più decessi sono le prime due e le ultime due del periodo, tutte con 5. Cinque pure i decessi degli over 75 tra il 4 e il 10 novembre. Per la fascia più giovane 3 morti tra il 14 e il 20 ottobre. Tra i 65 e i 74 anni si contano 3 decessi tra il 14 e il 20 ottobre. La settimana 2-8 dicembre è l'unica senza decessi tra le persone con meno di 74 anni.