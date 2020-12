Coronavirus, i nuovi positivi in Italia sono 10.872. I tamponi eseguiti sono stati 87.889. Le vittime delle ultime 24 ore sono 415. Questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi sono stati 15.104 su 137.420 tamponi, i morti 352.

A oggi in Italia ci sono 613.582 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 9.178. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 19.632, un dato che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.281.258.

Calano i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 87.889, rispetto ai 137.420 di ieri, 49.531 in meno. Risale il tasso positività, che si attesta al 12,3% (+1,3% rispetto a domenica).

Sono 2.731 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 12 meno di ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Secondo il ministero della salute gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 161. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 25.145 persone, con un calo rispetto a ieri di 13 pazienti.