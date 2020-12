Il mercato a Sora, per questa settimana, non si terrà giovedì, bensì mercoledì. Molti cittadini infatti si sono domandati se l'appuntamento rimanesse invariato a fronte del nuovo decreto ministeriale. E' stato il sindaco Roberto De Donatis a sciogliere ogni dubbio. "Abbiamo deciso di anticipare di un giorno il mercato del giovedì che si terrà, appunto, mercoledì 23 dicembre". Il comandante della polizia locale, Paolo Rossi, ha assicurato che si sta lavorando per formalizzare quanto deciso tramite apposita ordinanza che sarà resa pubblica quanto prima.