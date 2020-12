Anagni, vettura in fiamme al km 608.200 dell'autostrada Roma-Napoli; intervenuti i Vigili del Fuoco di Fiuggi. Poco prima delle ore 14 di oggi lunedì 21 dicembre, ennesima vettura in fiamme lungo il tragitto della vecchia Autostrada del Sole. Il conducente, resosi conto del fumo che si sprigionava dal cofano motore anteriore, arrestava la marcia fermandosi sulla sua destra. Le fiamme, levandosi con ferocia, avvolgevano subito la carrozzeria. Con subitaneità encomiabile, sul posto si portavano i Vigili del Fuoco del Turno A5 del comando fiuggino, attivandosi per evitare che la coltre di fumo creasse danni alle vetture in transito. Il traffico, piuttosto intenso, subiva rallentamenti.