Abbandono incontrollato di rifiuti, cumuli anche in centro, c'è qualcosa che non va. Nelle ultime settimane segnalazioni in aumento, sembrerebbe sempre più diffusa l'abitudine di lasciare in strada buste piene di rifiuti e sono davvero troppe quelle nere o che contengono frazione indifferenziata che vengono depositate lungo i marciapiedi o nelle immediate adiacenze dei carrellati condominiali. In alcuni casi non sono i residenti del condominio a lasciare i rifiuti, ma qualche furbetto di passaggio.

Inoltre nelle buste di indifferenziata è molto facile rintracciare scarti in plastica, carta o metallo che potrebbero essere correttamente smaltiti. Un chiaro segno di scarso rispetto nei confronti della comunità e delle regole, oltre che un danno all'ambiente. Qualcuno non sta avendo l'atteggiamento giusto, qualche turno di raccolta, davantia questicumuli,salta ecosì ci ritroviamo alle porte di un Natale, che si annuncia già diverso dal solito, in condizioni indecorose. Proprio per le feste la raccolta seguirà questo calendario di ritiro: 25 e 25 dicembre, 1 e 6 gennaio non ci sarà raccolta, il 24 e il 31 sarà raccolta la frazione di umido e di plastica (straordinaria). Durante le feste e come buon proposito per il 2021 sarebbe giusto tornare a seguire le indicazioni per la differenziata in maniera corretta.