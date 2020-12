Sono 39 i nuovi casi positivi in provincia di Frosinone, 31 i negativizzati mentre, purtroppo, si registrano ancora 2 deceduti. In riferimento ai decessi si tratta di un uomo di 80 anni residente a Sant'Elia Fiumerapido e un uomo di 87 anni residente Pontecorvo. Questo è quanto riporta il bollettino odierno sui dati Covid in Ciociaria a fronte di 287 tamponi, un numero inferiore di test effettuati come ogni lunedì.

La situazione nei comuni

Il numero più alto di contagi, 7, si è registrato proprio nel capoluogo. Seguono Amaseno con 4 casi, Paliano con 3, Anagni, Alatri e Veroli tutti con 2.