Anche questo anno la Dea bendata bacia Basciano.

Estratti i 100 codici vincenti di Natale 100×100 Superenalotto assieme ai numeri vincenti del concorso del 19 dicembre 2020. E tra i codici vincenti anche quelli di una schedina acquistata al Bar Elvira di Alatri da un anonimo vincitore che si è portato a casa la bella somma di 100.000 euro.

Una cospicua somma, soprattutto in questo periodo non certo facile, che sicuramente farà tirare un sospiro al fortunato vincitore. Ed è caccia alla persona che ha vinto al "Natale 100×100 Superenalotto". Potrebbe essere un avventore di passaggio, ma anche un cliente di Alatri oppure di Veroli. Il bar Elvira si trova in una zona proprio al confine con il territorio verolano. L'auspicio di tutti è che i 100.000 euro siano stati vinti da una persona che ne abbia davvero bisogno, come detto soprattutto in un tempo non semplice.