Oggi alle ore 15 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Ambrogio, nella parrocchia della Stazione a Ferentino, si svolgeranno i funerali di Sandra e Uyi, i due giovani nigeriani morti martedì scorso per le esalazioni di una stufa che utilizzavano per scaldarsi. Lui 32 anni, lei 29, sono stati trovati senza vita nel loro miniappartamento in via Stazione. A trovarli un loro connazionale, un ragazzo nigeriano che abita lì vicino.

Sul posto i vigili del fuoco di Frosinone, gli operatori del 118 e i carabinieri. Oggi i funerali nella chiesa della Stazione. Nei giorni scorsi c'è stata una preghiera ecumenica con il vescovo Ambrogio Spreafico sempre in memoria della giovane coppia nigeriana. Alla preghiera hanno partecipato anche alcuni loro connazionali ancora increduli per quanto accaduto.