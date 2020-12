Una domenica prenatalizia da dimenticare quella di ieri nella zona di San Domenico, a Sora. L'altra notte il presepe all'allestito nel parco, offerto dalla "Decoresin Srl" al comitato di quartiere numero undici, è stato distrutto da un raid vandalico violento quanto inspiegabile. «Bisogna considerare il parco come parte integrante della città e magari mandare di tanto in tanto la polizia municipale e qualche operatore ecologico per la manutenzione ordinaria - reagisce il presidente del comitato Piero Gemmiti -. Il nostro comitato sollecita ancora una volta l'amministrazione a prendersi cura del parco o a dare modo ai soggetti interessati di poterlo fare. Ben venga l'installazione delle telecamere».

Sdegno per l'atto vandalico è stato espresso dal sindaco Roberto De Donatis e dalla consigliera Simona Castagna, delegata ai comitati di quartiere. «Siamo profondamente amareggiati rispetto ad un atto incivile che ci deve indurre ad un'attenta riflessione. Tale ignobile gesto ferisce non soltanto l'impegno profuso dal Comitato di quartiere, ma anche il significato che lo stesso rappresenta. Per chi non rispetta un simbolo così profondo come il presepe, non può esserci altro che la forte condanna da parte di tutti».