Sono diventati il terrore di residenti e passanti. Un branco di cani randagi si aggira tra via Sellari e viale Mazzini. Il caso è stato segnalato ai vigili urbani e in Comune, ma finora senza apprezzabili risultati.

In modo particolare viene segnalata la presenza di tre cani grandi più alcuni cuccioli che, a quanto pare, hanno trovato rifugio nell'area dell'ex asilo di via Sellari. Da lì partono le scorribande lungo viale Mazzini.

Preoccupate soprattutto le persone anziane e i proprietari di cani che, mentre passeggiano al guinzaglio, si vedono sbucare all'improvviso i randagi con tutto ciò che potrebbe verificarsi. Le uscite ormai si ripetono da tempo e parecchie sono state le segnalazioni. C'è chi è caduto per terra in strada a causa della presenza dei randagi.