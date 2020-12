Trovata senza vita nel suo letto. Un pomeriggio terribile quello di ieri per i familiari della donna trovata senza vita nella sua abitazione. La settantaquattrenne, che riferiscono i vicini abitava da sola, ieri non ha risposto alle telefonate e così, preoccupati, i suoi parenti hanno allertato la macchina dei soccorsi. Sul posto, in via Cattaneo, intorno alle 14, sono giunti ambulanza e carabinieri.

Nessuno rispondeva al campanello tanto che sono stati allertati anche i vigili del fuoco. Una volta arrivati, i pompieri hanno trovato la porta già aperta dai militari dell'Arma che hanno intuito l'urgenza del caso. Purtroppo, per la signora non c'è stato nulla da fare: probabilmente è stata stroncata da un improvviso malore. Una scomparsa che ha lasciato attonito tutto il vicinato che ha assistito con trepidazione alle operazioni di soccorso prima che la tragedia si consumasse.